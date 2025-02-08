Эксперт из ОАЭ о форуме «Казаныш»: Никогда не замечала такого уровня организации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Организаторы Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» продемонстрировали высокий уровень организации и профессионализма. Об этом заявила эксперт по глобальной цифровой трансформации, стратегический лидер инициатив умного города из ОАЭ Аиша Бин Бишр, сообщает издание «Газета.Ru».

«У меня большой опыт работы – это Всемирный экономический форум в Давосе, в Китае, на всех континентах. Я бывала в различных уголках нашей планеты. Но я могу отметить, что никогда я не замечала такого уровня организации и профессионализма команды», – подчеркнула специалист.

По словам Аиши Бин Бишр, еще до ее выезда из Дубая команда организаторов «Казаныша» «отработала все моменты, всю логистику вплоть до минуты».

Эксперт также добавила, что организаторы задали высокую планку проведения подобных мероприятий, предвосхищая все шаги. «Они задали такую высокую планку, которую я буду ставить во главе угла, выбирая место. Я надеюсь, что и другие места, куда бы я отправилась, смогут соответствовать высокому уровню Казани и России», – пояснила она.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш – Единство разнообразия», четвертый по счету, проходил в столице Татарстана с 6 по 8 февраля. Мероприятие объединило около 400 спикеров из 24 стран, в том числе мэров и главных архитекторов городов государств БРИКС. На форум зарегистрировались 11 тыс. участников со всего мира.

Мероприятия форума проходили в новом здании театра имени Камала. В рамках «Казаныша» состоялось первое заседание Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В ходе пленарного заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил гостей форума принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который состоится в столице РТ 15 и 16 мая.