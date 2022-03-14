Общественник: Россияне должны быть сплоченными

К миру на земле ведет долгая и трудная дорога. Об этом заявил председатель региональной общественной организации «Объединение ветеранов комсомола Республики Татарстан» Борис Леушин.

«Уверен, что начало военной операции [на Украине] — это обдуманный и серьезный шаг, последнее средство защиты интересов русских в России и за ее пределами, — убежден общественник. — Безусловно, мы одобряем действия нашего Президента. Нам придется перетерпеть множество лишений и невзгод, но благородная цель, мир на земле, того стоит. Ничего просто так не дается. Если хочешь добиться результата, нужно собраться с силами и сделать всё, что от тебя требуется».

Россияне должны быть сплоченными и не реагировать на фейки и провокации отдельных СМИ. И, конечно, нельзя поддаваться страху и панике, поделился своим видением перспектив Леушин.

«Ситуация требовала решительных действий. Было принято сложное, но единственно верное решение, — сказал он. — Уверен, все планы по демилитаризации и денацификации Украины будут реализованы. Мы должны объединяться и не падать духом».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.