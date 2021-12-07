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Здоровье
7 декабря 2021  16:08

Эксперт: Человек может заразиться сразу несколькими штаммами Covid-19

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Человек может заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса, предупредил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт обратил внимание на то, что при одновременном заражении разными штаммами скорость их распространения будет разной, поэтому и какой-то из них, вероятно, будет доминировать.

«То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнет побеждать», — сказал Хафизов в беседе с радио Sputnik.

По словам ученого, у нового варианта Covid-19 больше изменений в спайковом белке, чем у его предшественников. 

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Отмечается, что многочисленные мутации в геноме вируса указывают на его высокую заразность. Примечательно, что среди заразившихся этим вариантом коронавируса пока не выявлено ни одной смерти. 

На сегодняшний день новую мутацию коронавируса выявили у пациентов почти в 40 странах мира.

#коронавирус #юар #ученые #омикрон
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