Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов: «Мы вошли в ядерную энергетику серьезно и надолго»

Эдвард Абдуллазянов: «Во время отчета и защиты в Министерстве науки и высшего образования РФ мы были удостоены высоких оценок»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

КГЭУ снова подтвердил свое право на участие в программе «Приоритет-2030»

Эдвард Юнусович, с какими достижениями Энергоуниверситет пришел к новому году? Чем запомнился прошедший 2023 год?

Для Казанского энергетического университета 2023 год был очень насыщенным. Мы праздновали 55-летие создания университета. Наша история началась 18 июля 1968 года с подписания приказа о создании Казанского филиала Московского энергетического института.

Это немалый путь, который мы прошли бок о бок с нашими промышленными партнерами, практически с нуля выстраивая энергосистему Татарстана и всего Поволжья.

В юбилейный год в университете запущен сайт Центра сохранения истории энергетики Татарстана, созданный при поддержке энергокомпаний и выпускников КГЭУ. Платформу разработали сами студенты Института цифровых технологий и экономики КГЭУ. На ресурсе будут размещены архивные материалы (фото, видео, документы и т. д.) и новости энергетических компаний, лиц, связанных с энергетикой Татарстана и России. В дальнейшем предполагается создать виртуальный музей, который будет совмещен с физическим музейным комплексом.

Университет третий год является участником федеральной программы «Приоритет-2030». Она направлена на то, чтобы к 2030 году сформировать в стране более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. КГЭУ снова подтвердил свое право на участие в программе на 2024 год. Запущены 10 новых образовательных программ по цифровой, интеллектуальной, атомной и водородной энергетике, по накопителям, электромобилям и беспилотному транспорту, создана Казанская инженерная школа энергетики нового поколения, реализовываются стратегические проекты с «Росатомом», «Татнефтью», КАМАЗом и многими другими компаниями.

В 2023 году среди 116 высших учебных заведений мы вышли на 12-е место. Это очень хороший показатель. Кроме того, в прошлом году мы нарастили источник финансирования на 70%. Было 100 миллионов, стало 171.

За счет чего удалось это сделать?

Мы выполнили и даже перевыполнили все показатели. Наши проекты уже имеют практическое значение, поэтому во время отчета и защиты в Министерстве науки и высшего образования РФ мы были удостоены высоких оценок. Это, конечно, труд всего коллектива, профессорско-преподавательского состава.

Еще один момент, который очень важен, – то, что мы напрямую работаем с такими большими государственными концернами, как Росатом, Россети, КАМАЗ. И они дают свои заявки на те или иные направления.

«В 2022 году мы подписали с Росатомом соглашение, на базе кафедры «Тепловые электрические станции» организовали кафедру «Атомные и тепловые электрические станции» Фото: kgeu.ru

«У нас есть такие научно-технические лаборатории, которых нет в других вузах»

Чем КГЭУ как партнер привлек Росатом? В университете открыта кафедра. По каким специальностям будете готовить студентов?

21 декабря в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» состоялось общее собрание членов Ассоциации высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”». Участники единогласно проголосовали за вступление в ассоциацию Казанского государственного энергетического университета. Таких вузов немного – всего 17 по всей России. И мы вошли в пул этих сильных вузов.

В числе критериев отбора вузов – трудоустройство выпускников на предприятиях Росатома или заказ на специалистов от предприятий, а также высокое качество подготовки инженеров-атомщиков. Учитывая, что направление атомной энергетики мы начали разрабатывать всего три года назад, для нас это очень высокая оценка.

В 2022 году мы подписали с Росатомом соглашение, на базе кафедры «Тепловые электрические станции» организовали кафедру «Атомные и тепловые электрические станции». Сейчас КГЭУ обучает студентов на специалитете по направлению «Проектирование и эксплуатация атомных станций». На будущий год у нас ожидается набор в магистратуру по направлению «Цифровая инженерия в ядерной энергетике». Мы планируем и дальше развивать направление атомной энергетики. Создаем для этого очень серьезную материально-техническую учебную базу, которая требует высокотехнологического и дорогостоящего оборудования. Наш основной партнер в этом дивизионе – АО «Концерн “Росэнергоатом”». В общем, можно сказать, что мы вошли в ядерную энергетику серьезно и надолго.

Первые контрольные цифры набора на кафедру были 25 человек, через год – 50 человек. Есть очень большой спрос.

Спрос со стороны кого?

Самого Росатома. Мы работаем со всеми его филиалами – Балаковской, Курской, Воронежской и другими атомными электростанциями. Их представители были у нас, смотрели техническую и лабораторную базы. Я могу сказать, что у нас есть такие научно-технические лаборатории, которых нет в других вузах.

«Мы ведем водородную тематику для КАМАЗа, поскольку у них есть перспективная линейка моделей, которые будут работать на водородном топливе» Фото: kgeu.ru

«Мы с КАМАЗом нашли свою нишу»

Как идет сотрудничество с КАМАЗом? Каких специалистов вы готовите для предприятия?

КАМАЗ работает с нашими вузами – Казанским авиационным институтом, Казанским федеральным университетом – давно. Мы с КАМАЗом нашли свою нишу, работаем с ними в области электроники и элементов питания. В частности, по заказу компании мы ведем разработку систем мониторинга батарей топливных элементов, полимерных электролитов для литий-ионных аккумуляторов. Также мы ведем водородную тематику для КАМАЗа, поскольку у них есть перспективная линейка моделей, которые будут работать на водородном топливе. А в рамках подготовки кадров КГЭУ уже выпустил для КАМАЗа магистрантов-целевиков по этому направлению. Сейчас есть большой заказ на подготовку специалистов в области электроники и элементов питания, а также водородных технологий для научно-технического центра КАМАЗа.

Можно подробнее о водородной тематике?

Мы серьезно занимаемся этой темой. К лету будем иметь практически законченный цикл подготовки водорода или выработки водорода в лабораторных условиях. В данный момент работаем над разработкой топливораздаточной колонки для водородной станции.

Вообще водород сам по себе очень сложный элемент. Его сложно выработать и сложно транспортировать. Но мы работаем над этим. В целом с КАМАЗом перспективы работы есть.

Как КГЭУ развивает сотрудничество с Россетями?

ПАО «Россети» – наш давнишний и надежный партнер. У нас с компанией подписано рамочное соглашение о трудоустройстве наших студентов, о взаимодействии в области научных разработках. Для ПАО «Россети Ленэнерго» мы уже выполнили три совместных проекта, в том числе разработка стандартов организации и «Локализация дефектов и измерение уровня разрядной активности в высоковольтном оборудовании акустическим методом с помощью ультразвуковых детекторов».

Планируем заключить с компанией договор по внедрению робота-обходчика для осмотра, контроля технического состояния оборудования подстанций. Беспилотное управление, комплект диагностического оборудования включает видеокамеры, тепловизоры, ультразвуковые датчики, систему передачи данных и программу-методику обработки данных и предиктивного анализа. Идея создания такого комплекса принадлежит коллективу Энергоуниверситета. Компания «Промэнерго» изготовила беспилотное шасси, а весь комплекс создавался в университете. В КГЭУ есть большой задел для дальнейшего совершенствования этого комплекса. Этим проектом заинтересовались и другие структуры компании «Россети».

Для ПАО «Россети Волга» мы выполнили заказ по проекту станции плавки гололеда на ЛЭП. Они планируют заказать у нас еще 20 таких систем.

В январе мы предложим ПАО «Россети» обновленную линейку наших проектов, которые могут их заинтересовать.

«Мы должны формировать молодых людей с учетом интеллектуальных способностей, которые бы могли работать как инженеры высокой квалификации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Учебное заведение без науки – это техникум»

Можно сказать, что Энергоуниверситет – это не просто образовательный центр, это еще и научный центр. Какой результат эта работа приносит вузу? Для чего она нужна, если можно просто ограничиться подготовкой студентов?

Учебное заведение без науки – это среднее специальное техническое учебное заведение, по-другому техникум. В вузе наука ставится во главу угла.

Высшее учебное заведение тем и отличается, что там присутствует наука, которая должна развиваться. Мы должны формировать молодых людей с учетом интеллектуальных способностей, которые бы могли работать как инженеры высокой квалификации.

Инженер – это же не просто человек, который работает на конвейере, он должен работать головой, он должен совершенствовать технологии, которые есть на производстве, и идти дальше. А достичь этого можно только когда наряду с учебной программой ты даешь студенту возможность заниматься наукой.

Не зря на всех уровнях говорят о необходимости развития импортозамещения. Но кроме этого, мы должны развивать свои технологии для использования в будущем, чтобы полностью уйти от тех технологий, от которых мы на сегодня оторваны. Отставать нельзя, жизнь идет вперед и никто не стоит на месте.

Я считаю, что санкции дали толчок, чтобы мы стали больше уделять внимания науке, разработке новых технологий, информационных технологий, искусственному интеллекту.

Конечно, это непростой вопрос. Нужно иметь базу, нужно найти энтузиастов, которые будут этим заниматься. И я считаю, что мы нащупали свое направление, по которому можем работать. Самое главное – не повторять чужих ошибок и не лезть в чужую нишу, а развивать свое.

Университет уже работает не для себя и не варится в собственном соку, а работает наряду с производством для нужд народного хозяйства.

В каких проектах по развитию энергетики, разработке схем теплоснабжений участвует КГЭУ?

Более 20 научно-инженерных разработок и исследований КГЭУ доведены до производства. Планомерная работа наших ученых и специалистов совместно с предприятиями позволила довести до конечного продукта целый ряд инженерных разработок, заинтересованность в них уже проявили предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности. В настоящее время такие научные разработки и опытные образцы уже востребованы ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Сетевая компания», ООО «Промэнерго». Также специалисты КГЭУ участвуют в разработке схем теплоснабжения как городов Татарстана, так и других регионов. Это Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Йошкор-Ола, Грозный и Магадан и т.д.

Как выстроено сотрудничество с Системным оператором?

Сетевые операторы – специфичные специалисты. Их обучение невозможно поставить на поток. Здесь нужны не только компетенции, но и характер, и желание самого студента. Мы их комиссионно отбираем после второго курса, вносим коррективы в программы обучения. Отбор очень жесткий. Кого попало за диспетчерский пульт не допустишь.

«Как университет мы интересны компаниям в двух направлениях»

Какие еще совместные проекты есть у КГЭУ с крупными компаниями из Татарстана и других регионов?

Как университет мы интересны компаниям в двух направлениях. Первое – это подготовка кадров. И в перспективе – увеличение доли целевой подготовки как для татарстанских, так и для федеральных игроков. Второе направление – наши научные разработки, инновации. Это наши роботы, электродвигатели, элементы питания, электроника, водород, атомная энергетика и так далее.

В Татарстане мы плотно и давно работаем с Сетевой компанией, «Татэнерго», «Татэнергосбытом», «Энергопрогрессом», «Промэнерго», «Татнефтью», «Казаньоргсинтезом», «Газпром трансгаз Казань», ПО «Зарница».

Что касается крупных российских игроков, то нам все больше уделяют внимание ГК «Росатом», ПАО «Россети», СИБУР, «Силовые машины», Системный оператор, ПАО «КАМАЗ», ПАО «Интер РАО ЕЭС».

Сколько сейчас студентов обучается в вузе?

За последние несколько лет мы в два раза увеличили контрольные цифры приема. В 2023 году мы приняли 3010 человек, из них 968 – это заочники и две тысячи с небольшим – студенты очного обучения. Это бакалавриат, специалитет, магистратура. Плюс 53 аспиранта. Такого приема не было никогда. К слову, уже пришли контрольные цифры приема на следующий год – они увеличатся на 450 человек.

Что касается распределения между очным и заочным обучением, я и мои коллеги считаем, что учиться надо очно. «Заочка», конечно, должна присутствовать, но мы постепенно уменьшаем количество заочников.

«Сейчас в КГЭУ учатся иностранные студенты из 40 стран, и их доля в общем количестве составляет 10%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В перспективе планируется принять 100 студентов из Китая»

Какова география студентов? Много ли иностранцев?

Количество студентов из других стран у нас также планомерно растет. Буквально несколько лет назад их было около 2% от общего количества контингента. Сейчас и контингент увеличился в полтора раза, и доля иностранцев выросла почти в четыре раза. Сейчас в КГЭУ учатся иностранные студенты из 40 стран, и их доля в общем количестве составляет 10%.

В последние годы мы установили фильтр – берем не всех подряд. И это касается не только иностранцев. Абитуриенты сдают экзамены и проходят собеседование.

Иностранные студенты у нас в основном из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и дальнего зарубежья – из стран Африки и Средней Азии.

До недавнего времени у нас совсем не было студентов из Китайской Народной Республики, а сегодня в КГЭУ получают образование 70 человек из этой страны. В перспективе планируется принять 100 студентов из КНР.

Вообще программы обучения в нашем университете привлекательны для студентов из многих стран.

Какие условия созданы для студентов?

Когда приезжают смотреть условия обучения и локацию нашего университета, что греха таить, таких условий не то что в республике, наверное, в России, нет. Мы этим гордимся.

За последние годы мы создали прекрасную инфраструктуру, полностью обновили кампус, закончили капремонт общежитий, которые строились раньше. Сейчас все четыре общежития университета, рассчитанные в общей сложности на 2450 койко-мест, абсолютно одинаковой комфортности вне зависимости от года постройки.

«Для нас является приоритетом оснащение высококвалифицированными кадрами энергетических компаний России» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Выпускники вуза востребованы работодателями»

Студенты работают по полученным специальностям?

В целом у нас примерно 80% студентов после окончания вуза трудоустраиваются. 64,5% работают по специальности. И эта цифра растет с каждым годом. Выпускники вуза востребованы работодателями, о чем говорят эти цифры.

Куда идут работать? В наши крупные компании – Сетевую, «Татэнерго»?

Для нас является приоритетом оснащение высококвалифицированными кадрами энергетических компаний России. Есть студенты-целевики. На целевое обучение направляют Сетевая компания, «Татэнерго», Генерирующая компания. Они являются лидерами по количеству целевиков. Кроме того, в стенах нашего университета проходят и повышение квалификации, и переподготовку. Так, Сетевая компания уже много лет работает с тем, чтобы переобучить специалистов, которые не имеют специального образования по направлению электроэнергетики. Этим мы занимаемся по отдельной программе. Было уже два выпуска. Очень дисциплинированные студенты.

Наш приоритет – это, конечно, республика, Поволжье, Урал. Вообще наши выпускники востребованы во всех регионах России. Вуз сотрудничает с ведущими российскими работодателями. Студентам помогают в прохождении практик, стажировок и в трудоустройстве, консультируют, организуют тематические мероприятия с участием работодателей, к услугам соискателей актуальная база вакансий, информация о тренингах и иных карьерных возможностях. Для работодателя на сайте и цифровой карьерной платформе Факультетус представлены резюме молодых специалистов.

«Рустам Минниханов вручил мне орден «Дуслык» – за значительный вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу» Фото: rais.tatarstan.ru

«На руководителя выучиться невозможно»

Мы знаем, что вы в преддверии Нового года получили две высокие награды. Примите наши поздравления.

Спасибо. Да, действительно, 25 декабря Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил мне орден «Дуслык» – за значительный вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу. Также я удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники как руководитель научно-технического проекта «Разработка и внедрение научных и технологических основ высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территорий Северного морского пути Российской Федерации». Высокую награду мне вручил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Я считаю, что это, конечно, заслуга всего нашего коллектива. Сегодня Энергоуниверситет достойно представлен не только на уровне республики, но и всей России. Я могу сказать, что это работа не одного человека, это работа команды.

В чем ваше кредо и, может, философия как управленца? На что опираетесь, каковы ваши основные принципы? Ваш совет студентам, как построить карьеру?

Интересный вопрос. Мое мнение – на руководителя выучиться невозможно. Это или дано, или нет.

Приобрести нельзя?

Невозможно. Можно обучиться каким-то технологиям, специальностям, а руководить, я считаю, – это Богом данное.

Не бывает такого, что ты пришел на какую-то должность и сразу собрал лавры. Это монотонный, системный, последовательный, ежедневный труд. Только всё это вкупе с удачей дает свои плоды.

Какую работу вы ведете как депутат?

В 2019 году я был избран депутатом Государственного Совета Республики Татарстан.

Оказалось, это тоже очень серьезная школа. За четыре года я приобрел определенный опыт, который позволяет уже по-другому смотреть на некоторые вещи. Работа с избирателями – это другой уровень понимания. Это важно.

Общественной нагрузки много. Это работа с детьми, с малообеспеченными людьми. Я считаю, что помогать – это хорошая работа, от этого получаешь моральное удовлетворение.