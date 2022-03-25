Экс-защитник «Рубина» Салуквадзе: «Психологически Хвиче было трудно, не было мотивации»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе прокомментировал приостановку действия контракта Хвичи Кварацхелии с казанским клубом. По словам двухкратного чемпиона России в составе «Рубина», у Кварацхелии уже не было мотивации играть в текущих условиях.

«Думаю, ему психологически было очень трудно. Во-первых, он давно хотел уехать в большую европейскую команду, но так и не получилось это сделать. Во-вторых, его, как и всех грузин, наверное, пугает то, что происходит сейчас на Украине. В Грузии он до лета вернёт свою форму и будет искать новые варианты. В «Рубине» сейчас ситуация очень плохая. Наверное, у него уже не было мотивации играть в текущих условиях», – цитирует Салуквадзе Metaratings.

Кроме того, бывший футболист «Рубина» и сборной Грузии считает, что в будущем, благодаря таланту и потенциалу Хвича сможет уехать в большой европейский клуб.

«Психологически он наверняка плохо себя чувствует, близость к дому должна ему помочь прийти в себя. Его в Грузии критиковали за то, что он молчал. И это ещё одна причина, почему он плохо себя чувствовал в России в последнее время. Многие грузины выступали по этой ситуации, поэтому Хвичу критиковали. Он же тоже всё читает, наверное, и по этой причине Хвича решил, что лучшим решением станет возвращение в Грузию. Дальше, дай бог, он сможет уехать в большой клуб. У него высокий потенциал, все знают о его таланте», – подчеркнул Салуквадзе.

Стоит отметить, что ранее Лаша Салуквадзе попал в символическую сборную легионеров «Рубина» всех времен по версии спортивной редакции «Татар-информ». Хвича Кварацхелия в нее не попал.

Напомним, накануне официально стало известно, что Хвича Кварацхелия приостановил действие контракта с «Рубином» и до лета 2022 года перешел в «Динамо» Батуми. Также ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».