От Домингеса до Карадениза: символическая сборная легионеров «Рубина» всех времен

После новости об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА иностранные футболисты начали в спешке покидать клубы РПЛ. Досталось и «Рубину». А значит, самое время вспомнить самых лучших иностранных футболистов в истории «Рубина». Спортивная редакция «Татар-информа» представляет символическую сборную.

Стоит отметить сразу, что тактическая схема символической сборной легионеров «Рубина» выбрана по лекалам «золотых» времен казанского клуба.

Голкипер – Александр Колинько

Символическая сборная легионеров «Рубина» по версии спортивной редакции «Татар-информа» Фото: © Дамир Садриев / «Татар-информ»

Выбрать стража ворот в сборной лучших легионеров казанского клуба не сложно. За всю историю «Рубина» вратарей с иностранным паспортом в целом было не так много, но именно Александр Колинько стал одним из тех, кого болельщики казанского клуба вспоминают до сих пор. Латвийский голкипер, перебравшийся в Россию из Англии, на протяжении двух сезонов являлся твердым первым номером команды. Однако чуть позже был вынужден передать бремя новичку команды Сергею Рыжикову.

К слову, в списке вратарей «Рубина» по количеству матчей за основную команду лучший футболист Латвии 2006 и 2014 годов идет на втором месте, уступая по данному показателю как раз все тому же Рыжикову.

Ближайший преследователь: Павел Харчик. Экс-голкипер сборной Туркмении провел в «Рубине» в общей сложности 6 сезонов, увидев и Первый дивизион, и еврокубки. Однако «номером один» в команде Павел так и не стал, сыграв в общей сложности за команду всего 34 матча.

Левый защитник – Кристиан Ансальди

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

В памяти казанских болельщиков Ансальди до сих пор остается не только как один из самых талантливых игроков в истории «Рубина», но и как футболист, напрочь закрывший Лионеля Месси в том самом памятном матче на «Камп Ноу», а также в ответном в Казани. Ансальди провел в Казани шесть сезонов, собрав в период с 2008 по 2013 год в цветах «Рубина» все внутренние трофеи.

Выступая за казанский клуб, Крис трижды попадал в сборную лучших футболистов РПЛ, а чуть позже переехал в Санкт-Петербург, где карьера у него явно не задалась. Зато намного лучше дела у Ансальди пошли в Италии, где он до сих пор выдерживает темп Серии А, являясь капитаном «Торино».

Ближайший преследователь: Орландо Калисто. Бразилец стал одним из открытий «Рубина» в бронзовом сезоне-2003, с ходу став лучшим левым защитником чемпионата. За четыре сезона в Казани трижды попадал в сборную лучших футболистов РПЛ.

Центральный защитник – Сесар Навас

Фото: © «Татар-информ»

Многолетний капитан и легенда «Рубина». Выпускник академии мадридского «Реала» переехал в Казань в 2009 году на волне первого золота чемпионата и помог команде удачно выступить в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Значение Наваса для «Рубина» трудно переоценить. Фактически именно под его чутким руководством на принципиально другой уровень выходил чуть ли не каждый напарник испанца по обороне, начиная от Романа Шаронова и заканчивая Егором Сорокиным.

Испанец провел за «Рубин» 255 матчей, что является четвертым показателем в истории клуба. Свой последний матч за казанскую команду Навас сыграл 9 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге (2:1), после чего принял решение о завершении карьеры.

Центральный защитник – Сальваторе Боккетти

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Несмотря на то что единственный итальянец в истории «Рубина» всех возложенных на себя надежд не оправдал, все равно остался в памяти как один из лучших иностранных центрдефов. По некоторым данным, сумма трансфера Боккетти из «Дженоа» в «Рубин» составила от 9,5 евро, но отыграл защитник в Казани максимум на 5, за которые в 2013 году и перебрался в московский «Спартак».

Вместе с казанским клубом итальянец выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году. А в полуфинале все того же розыгрыша Кубка забил решающий гол «Ростову», подыграв себе рукой.

Ближайшие преследователи: Лаша Салуквадзе, Иван Маркано. Грузинский защитник являлся одним из основных оборонцев «Рубина» в чемпионские годы. В легендарном матче на «Камп Ноу» отыграл все 90 минут матча. Что касается Маркано, то вторым Навасом для «Рубина» он так и не стал, но в своем дебютном матче помог команде выиграть Суперкубок России, а также отметился голом в 1/4 финала Лиги Европы в победной игре против «Челси».

Правый защитник – Андрес Скотти

Наряду с Калисто уругваец стал приобретением «Рубина», только-только вышедшего в высший дивизион чемпионата России и нуждавшегося в игроках, которые бы помогли казанцам закрепиться в Премьер-лиге. Однако что Скотти, что «Рубин» превзошли все ожидания. Уругвайский защитник стал первым иностранцем-капитаном в истории казанского клуба, а сам «Рубин» сенсационно взял бронзу.

В 108 матчах за «Рубин» Андрес забил 12 мячей. Но выделялся защитник не только своими бомбардирскими умениями, но и навыком далеко бросать мяч из аута, благодаря чему команда нередко забивала голы. Также защитник являлся неким плеймейкером команды при выходе из обороны благодаря поставленному пасу и видению поля.

Ближайший преследователь: Мориц Бауэр. Швейцарец перешел в «Рубин» в эпоху многомиллионных трат, став одним из самых дешевых трансферов в клуба в той кампании. Но, как ни странно, из всех новичков выстрелил именно Бауэр, чуть позже выгодно для «Рубина» уехавший в Англию.

Центральный полузащитник – Макбет Сибайя

Единственный южноафриканец в истории «Рубина» прошел с казанским клубом путь от бронзового сезона-2003 до Лиги чемпионов. Примечательно, что переговоры по переходу Сибайи в казанский клуб велись еще во времена, когда клуб находился в Первом дивизионе, но тогда переезжать в Казань Макбет отказался. В «Рубине» не стали таить обид и, выйдя в Премьер-лигу, сделали опорному полузащитнику еще одно предложение, от которого тот не отказался.

Сибайя провел в составе «Рубина» 182 матча и долгое время являлся рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. Он выделялся на поле большим объемом работы, был силен в отборе и при этом владел приличными навыками в организации игры.

Центральный полузащитник – Кристиан Нобоа

Фото: © «Татар-информ»

Эквадорский полузащитник являлся ключевой персоной золотого «Рубина». Нобоа успел поиграть сразу в пяти российских клубах, но самый заметный след он оставил именно в «Рубине». В Казани эквадорец не только стал двукратным чемпионом России, но еще также выучил русский язык и нашел себе жену.

Примечательно, что в клуб Нобоа попал случайно, о чем рассказывал сам уже после ухода из Казани. «Правда, что “Рубин” меня нашел случайно: Бердыев смотрел другого игрока. Он хотел нападающего, причем даже из другой команды! Просто так получилось, что он играл в том матче против нас».

Ближайшие преследователи: Бибрас Натхо, Роман Еременко. В 2010 году израильтянин Натхо перезжал в Казань за 650 тысяч евро в статусе никому не известного футболиста, но под руководством Бердыева быстро стал звездой чемпионата России. После ухода тренера также решил покинуть клуб. Автор победного гола в финале Кубка России-2012 Еременко, очевидно, всего своего потенциала в «Рубине» не раскрыл. В Казани финн был звездой, но надолго не задержался, поиграв в «Рубин» всего три сезона и перейдя за 6 миллионов евро в ЦСКА.

Левый полузащитник – Гекдениз Карадениз

Фото: © «Татар-информ»

Турецкий полузащитник является легендой и абсолютным рекордсменом «Рубина» по числу матчей (300), голов (52) и голевых передач (56). Переехал в Казань Карадениз в 2008 году и собрал в «Рубине» всю коллекцию трофеев на внутренней арене. И по сей день все пять трофеев казанского клуба в истории связаны с именем Гекдениза.

Ну и, конечно, визитной карточкой «Черномора» в Казани является его легендарный решающий гол в ворота «Барселону» на «Камп Ноу».

3 мая 2018 года капитан «Рубина» объявил о том, что завершит игровую карьеру по окончании сезона, а клуб навсегда закрепил за Караденизом игровой номер 61.

Ближайший преследователь: Сергей Ребров. Предполагалось, что легенда киевского «Динамо» приедет в Казань доиграть свою славную карьеру. Однако своей игрой на поле Ребров это полностью опроверг, став одним из ключевых игрогов команды в 2008 году, который принес «Рубину» первое чемпионство в истории.

Правый полузащитник – Томаш Чижек

Чешский футболист наряду с некоторыми другими номинантами перешел в «Рубин» в 2003 году перед первым выступлением команды в высшем дивизионе страны. За три сезона Чижек забил 12 голов и сделал 9 голевых передач. Болельщики «Рубина» запомнят его как одного из самых скоростных игроков в истории казанского клуба. А также Чижек на поле всегда выгодно отличался своими бойцовскими качествами.

Ближайший преследователь: Андерс Дрейер. Нахождение датчанина в списке лучших легионеров в истории «Рубина», скорее, обусловлено тем, что более претендентов на правый фланг атаки попросту не нашлось. Но и без того Дрейер успел стать для казанского клуба самым настоящим лидером, забив в 14 играх нынешнего сезона 8 мячей.

Центральный нападающий – Алехандро Домингес

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Да, в «Рубине» у аргентинца с трофеями сложилось не так густо, как в «Зените», но именно с казанским клубом Домингес ассоциируется в первую очередь. В Санкт-Петербурге же он просто являлся одним из. В 2009 году Чори не только привел «Рубин» к золоту, но и попутно стал лучшим футболистом года в России, чего больше никогда не удостаивался ни один футболист казанской команды.

В золотом «Рубине» Чори, как называли его фанаты, играл свободного художника и в тандеме с Александром Бухаровым представлял собой одну из лучших связок нападающих в истории Российской Премьер-лиги.

Центральный нападающий – Саломон Рондон

Единственный венесуэлец в истории казанского футбола приехал в «Рубин» за 9 миллионов евро и за полтора года наколотил в Казани 24 мяча. Вместе с «Рубином» Рондон дошел до четвертьфинала Лиги Европы, забив в том розыгрыше в двух матчах три мяча в ворота «Интера».

Зимой 2014 года форвард перешел в санкт-петербургский «Зенит» за 18 миллионов евро, став самой дорогой продажей «Рубина» за всю историю клуба.

Ближайшие преследователи: Рони, Жонатас. Рони являлся самым настоящим кумиром местной публики в первые годы клуба в Премьер-лиге, однако чуть позже подпортил отношение к себе переходом в стан принципиальных соперников из Самары. В испанском «Рубине» Грасии Жонатас был лидером и всего за один полный сезон забил 15 мячей и сделал 3 голевые передачи.