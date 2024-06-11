Экс-премьер Японии: Конференция Швейцарии по Украине не является мирной

Бывший Премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция по Украине, которую планирует провести Швейцария и которую на Западе называют «мирной», не является таковой из-за того, что в процессе не участвует вторая сторона конфликта — Россия. Об этом передает РИА Новости.

«Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут [в нее], мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки», — сказал политик.

Он подчеркнул, что подобное мероприятие «не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта». Хатояма считает, что необходимо, чтобы Киев и Москва серьезно обсудили и приложили усилия для скорейшего прекращения военных действий.

«Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», — заключил политик.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине 15-16 июня. Во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что Россию на конференцию не приглашают и в то же время обвиняют в нежелании сесть за стол переговоров. Он также подчеркнул, что Москва изначально стремилась к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Киев и его союзники «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле. Политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом» отмечал, что саммит по Украине, который планирует организовать Швейцария, называют на Западе мирным, хотя по сути он таковым не является.