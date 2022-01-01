Экс-послы США Вершбоу и Макфол призвали Байдена опубликовать список санкций против РФ

Двадцать четыре американских дипломата, политолога и представителя сферы национальной безопасности призвали Президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Штаты готовы ввести против России при ее предполагаемом вторжении на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди подписавших обращение — бывшие послы Соединенных Штатов в России Александр Вершбоу и Майкл Макфол, экс-заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт, экс-спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, бывший главнокомандующий войск НАТО в Европе Филип Бридлав и политолог Фрэнсис Фукуяма, автор концепции «конца истории».

Заявление опубликовал на своем сайте Атлантический совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО (в июле 2019 года был признан в России нежелательной организацией).

Авторы обращения убеждены, что публикация вероятных ограничительных мер способна оказать сдерживающий эффект. Речь идет о «списке основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину».

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.