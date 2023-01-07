Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала нарастить военную помощь Украине

Военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от помощи со стороны стран Запада, в первую очередь — от Соединенных Штатов, причем эта поддержка должна быть увеличена. Об этом написали бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс в статье, которую опубликовала газета The Washington Post.

«<…> экономика страны находится в упадке, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России», — констатировали авторы колонки.

При этом, по мнению отставных чиновников, боевые действия на Украине будут продолжаться, потому что Владимир Путин «полностью привержен» идее «вернуть всю Украину под контроль России». Соответственно, они уверены, что любое соглашение о прекращении огня в нынешних условиях должно рассматриваться как неприемлемый шаг.

«Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников — срочно обеспечить Украине резкое увеличение военных поставок и возможностей — достаточное, чтобы сдержать возобновление российского наступления и позволить Украине отбросить российские силы на восток и юг», — подчеркнули Райс и Гейтс.

Соответственно, по словам публицистов, США и другие члены НАТО сейчас должны предоставить украинской стороне мобильную бронетехнику, а также ракеты большей дальности, современные беспилотники и значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды).

Накануне США решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов, включая 50 боевых машин пехоты Bradley. Франция в свою очередь поставит неназванное количество колесных танков AMX-10, а Германия — примерно 40 БМП Marder.