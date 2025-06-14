Экс-главу экономической полиции нескольких районов РТ нашли мертвым в СИЗО

Как стало известно «Татар-информу», в бугульминском СИЗО нашли тело бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан Рафика Минабутдинова.

«Татар-информ» рассказывал, что задержали Минабутдинова 25 декабря прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

В его подчинении находились экономические полицейские Альметьевского, Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского Нурлатского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов Татарстана.

По версии следователей, полковник предложил знакомому подрядчику из фирмы «Пром-Транс-Энерго-Сервис» заключить контракт на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта. Сумма взятки должна была составить почти два миллиона рублей, из которых Минабутдинов успел получить только 240 тысяч рублей.

27 декабря 2024 года Альметьевский горсуд по ходатайству СК отправил Рафика Минабутдинова в СИЗО. При этом на заседании защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.