СК раскрыл подробности дела главы отдела экономической полиции нескольких районов РТ

Следственное управление Татарстана сообщило о задержании начальника отдела регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ведомство не называет имени фигуранта дела. По данным «Татар-информа», речь идет о Рафике Минабутдинове – начальнике отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан. В его подчинении находились экономические полицейские Альметьевского, Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского Нурлатского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов Татарстана.

По данным следствия, в 2023-2024 годах глава отдела пообещал директору одной из стройфирм свое покровительство при ремонте административного здания Центральной библиотеки в Сармановском районе. За это полицейский получил 1,9 млн рублей.

После этого, полагают следователи, Минабутдинов поручил своим подчиненным провести ряд проверок у местных властей, а также среди членов семьи главы района. В итоге глава района под давлением согласился подписать рекомендательное письмо для оформления контракта со стройкомпанией.

По данным следователей, до подписания соглашения Минабутдинов получил от директора фирмы 200 тысяч рублей, затем еще 40 тысяч рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.