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Суд отправил в СИЗО главу экономической полиции нескольких районов РТ Минабутдинова
Альметьевский городской суд отправили начальника межрайонного отдела БЭП управления МВД Татарстана Рафика Минабутдинова в СИЗО.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда, свою вину в требовании взятки и превышении полномочий Минабутдинов отрицает.
По ходатайству СК его арестовали до 25 февраля 2025 года, хотя на заседании защита настаивала на более мягкой мере пресечения.
«Татар-информ» рассказывал, что задержали Минабутдинова 25 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Полковник предложил знакомому подрядчику из фирмы «Пром-Транс-Энерго-Сервиса» заключить контракт на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта.
Сумма взятки должна была составить почти два миллиона рублей, из которых Минабутдинов успел получить только 240 тысяч рублей.
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