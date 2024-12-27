Суд отправил в СИЗО главу экономической полиции нескольких районов РТ Минабутдинова

Альметьевский городской суд отправили начальника межрайонного отдела БЭП управления МВД Татарстана Рафика Минабутдинова в СИЗО.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда, свою вину в требовании взятки и превышении полномочий Минабутдинов отрицает.

По ходатайству СК его арестовали до 25 февраля 2025 года, хотя на заседании защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

«Татар-информ» рассказывал, что задержали Минабутдинова 25 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Полковник предложил знакомому подрядчику из фирмы «Пром-Транс-Энерго-Сервиса» заключить контракт на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта.

Сумма взятки должна была составить почти два миллиона рублей, из которых Минабутдинов успел получить только 240 тысяч рублей.