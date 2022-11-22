Экс-глава Ростуризма Догузова войдет в Экспертный совет при Правительстве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководившая ранее Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом) Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при Правительстве РФ. Об этом сообщил журналистам ее представитель, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба кабинета рассказала, что Догузовой, которая была освобождена от должности главы Ростуризма в связи с упразднением ведомства, предложено войти в Экспертный совет при Правительстве.

Представитель чиновницы также подтвердил информацию о том, что Зарина Догузова отказалась от должности курирующего туристическую отрасль заместителя министра экономического развития РФ.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября своим указом упразднил Ростуризм. Функции ведомства переданы Минэкономразвития, где созданы два новых департамента и одна новая должность заместителя министра.

Как сообщал «Татар-информ», в Государственном комитете РТ по туризму заверили, что упразднение Ростуризма никак не повлияет на его работу.