Комитет РТ по туризму заверил, что упразднение Ростуризма никак не повлияет на его работу

Изменений в работе и структуре Государственного комитета РТ по туризму в связи с упразднением Федерального агентства по туризму (Ростуризма) не ожидается. В этом «Татар-информ» заверили в пресс-службе туристического ведомства региона.

«Государственный комитет РТ по туризму был организован в 2014 году и является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан межотраслевой компетенции, осуществляющим функции по государственному управлению в сфере туризма и межотраслевому взаимодействию и согласованию действий с министерствами и ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии и гостеприимства. Республика активно участвовала во всех мерах поддержки отрасли туризма, реализуемых Федеральным агентством по туризму в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства” и продолжит участвовать в мероприятиях правопреемника», – сообщили информагентству.

Указ об упразднении Ростуризма, передаче его функций Минэкономразвития, напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября. В Минэкономразвития подчеркнули, что упразднение Ростуризма позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».