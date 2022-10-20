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Официальная хроника
20 октября 2022  09:21

Путин своим указом упразднил Ростуризм

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Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Об этом сообщает РИА Новости.

Функции ведомства передадут Министерству экономического развития России, следует из документа.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано в ноябре 2004 года. С 2008 года ведомство находилось в ведении Минспорттуризма РФ, с 2012-го — Минкультуры, с 2018-го — Минэкономразвития, с 2020-го — непосредственно Правительства страны. С 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.

При этом в 2002–2004 годах туристическую деятельность координировал Департамент туризма Министерства экономического развития и торговли. Это произошло после преобразования Госкомитета по физической культуре, спорту и туризму в Госкомитет по физической культуре и спорту. Однако в марте 2004-го соответствующие функции были возвращены в Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму.
#Владимир Путин #ростуризм
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