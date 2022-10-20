Мишустин увеличил число департаментов Минэкономразвития из-за упразднения Ростуризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма. Число департаментов ведомства было увеличено с 35 до 37, сообщает пресс-служба Правительства.
При этом число заместителей министра экономического развития РФ выросло с 11 до 12.
Сегодня, 20 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что это решение позволит Правительству максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах туристической отрасли.