Мишустин увеличил число департаментов Минэкономразвития из-за упразднения Ростуризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма. Число департаментов ведомства было увеличено с 35 до 37, сообщает пресс-служба Правительства.

При этом число заместителей министра экономического развития РФ выросло с 11 до 12.

Сегодня, 20 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что это решение позволит Правительству максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах туристической отрасли.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано в ноябре 2004 года. С 2008 года ведомство находилось в ведении Минспорттуризма РФ, с 2012-го — Минкультуры, с 2018-го — Минэкономразвития, с 2020-го — непосредственно Правительства страны. С 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.