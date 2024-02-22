Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-глава Международной федерации хоккея об Играх будущего: Россия делает первый шаг
Мир меняется и сегодняшняя молодежь хочет по-другому подходить к спорту – Россия делает первый и очень важный шаг в этом направлении, проводя первый Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Такое мнение в беседе с «Матч ТВ» высказал экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
«Мир меняется. Молодежь хочет по‑другому подходить к спорту. Компьютерные игры и киберспорт находятся на подъеме. Идея фиджитал‑игр заключается в том, чтобы привлечь молодых людей к физической активности, не только сидя перед компьютером или играя со своим мобильным телефоном, – рассказал Фазель. – На данный момент есть большой интерес со стороны многих стран присоединиться к мировому сообществу фиджитал‑игр. А также есть много стран, желающих организовать следующие «Игры будущего». Потенциал у них, несомненно, большой! Россия делает первый и очень важный шаг!».
Он поделился впечатлениями от церемонии открытия турнира, которая прошла накануне в Казани. «Просто великолепное технологическое шоу!» – признался Фазель.
Торжественное открытие турнира, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры, прошло вчера в «Казань Экспо». Церемония началась с исполнения гимна России, затем к гостям и участникам состязаний обратился российский лидер и другие высокие гости. Так, с предложением принять следующие игры выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности его страны принять соревнования в 2026 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»