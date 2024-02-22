Экс-глава Международной федерации хоккея об Играх будущего: Россия делает первый шаг

Мир меняется и сегодняшняя молодежь хочет по-другому подходить к спорту – Россия делает первый и очень важный шаг в этом направлении, проводя первый Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Такое мнение в беседе с «Матч ТВ» высказал экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Мир меняется. Молодежь хочет по‑другому подходить к спорту. Компьютерные игры и киберспорт находятся на подъеме. Идея фиджитал‑игр заключается в том, чтобы привлечь молодых людей к физической активности, не только сидя перед компьютером или играя со своим мобильным телефоном, – рассказал Фазель. – На данный момент есть большой интерес со стороны многих стран присоединиться к мировому сообществу фиджитал‑игр. А также есть много стран, желающих организовать следующие «Игры будущего». Потенциал у них, несомненно, большой! Россия делает первый и очень важный шаг!».

Он поделился впечатлениями от церемонии открытия турнира, которая прошла накануне в Казани. «Просто великолепное технологическое шоу!» – признался Фазель.

Торжественное открытие турнира, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры, прошло вчера в «Казань Экспо». Церемония началась с исполнения гимна России, затем к гостям и участникам состязаний обратился российский лидер и другие высокие гости. Так, с предложением принять следующие игры выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности его страны принять соревнования в 2026 году.