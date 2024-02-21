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Культура 21 февраля 2024 19:54

Билан и Калимуллина исполнили гимн России на открытии Игр будущего в Казани

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Билан и Калимуллина исполнили гимн России на открытии Игр будущего в Казани
Фото: скриншот трансляции

Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в «Казань Экспо» открылась исполнением российского гимна. С первых же секунд весь зал встал. Среди них и почетные гости – Президент России Владимир Путин и лидеры других стран.

Ведущими исполнителями стали российская певица, «Серебряный голос России» Эльмира Калимуллина и популярный певец, заслуженный артист РФ Дима Билан.

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.

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