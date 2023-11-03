Экс-депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов признал вину в хранении наркотиков

Сегодня бывшему депутату Госсовета РТ Рустем Хасанову, обвиняемому в хранении наркотиков, зачитали обвинение. Хасанов сообщил, что раскаивается в содеянном и признает вину.

Адвокат Хасанова попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд поддержал просьбу защиты.

Защитник попросил приобщить к материалам дела документы о благотворительной деятельности подсудимого, а также наличие у Хасанова четырех малолетних детей.

Сегодня же, возможно, станет известно о наказании, которое понесет экс-депутат. В прениях сторона гособвинения попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца условно.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Напомним, по версии следователей, 17 сентября на Беломорской улице Хасанов был остановлен полицейскими. Стражи порядка заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Его изъяли и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом Государственного Совета Рустемом Хасановым. Он подчеркнул, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов.

В конце октября 2023 года Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова по его личной просьбе. Решение было принято на 48-м заседании парламента республики.