Экономист рассказал о двух категориях россиян, у которых вырастут пенсии в апреле

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С 1 апреля вырастут пенсии у представителей двух категорий россиян. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет газета «Аргументы и Факты».

«С 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии в 2025 году будет в районе 15,5 тыс. рублей», – пояснил экономист.

Помимо этого, более чем на 10 тыс. рублей станут больше пенсии граждан, отметивших в марте 2025 года 80-летний юбилей, добавил он.

«<...> во-первых, произойдет удвоение фиксированной выплаты: вместо 8907,7 рубля им будет выплачено 17815,4 рубля», – конкретизировал эксперт.

Во-вторых, с нынешнего года при достижении 80-летнего возраста страховая пенсия по старости увеличивается еще и благодаря дополнительной надбавке в размере 1314 рублей, уточнил Балынин.

Индексация социальной и других видов пенсии, удвоение фиксированной выплаты и назначение дополнительной надбавки производятся автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, особо подчеркнул специалист.