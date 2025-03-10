Правительство России увеличило социальные пенсии на 14,75%

Фото: © «Татар-информ»

C 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Социальные пенсии получают люди с инвалидностью и потерявшие кормильца, а также граждане без трудового стажа и те, у кого его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% окажется повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Речь идет о представителях следующих категорий:

• военнослужащие, проходившие службу по призыву,

• участники Великой Отечественной войны,

• граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»,

• летчики-испытатели и космонавты,

• граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

В общей сложности индексация затронет почти 4,2 млн жителей России. В бюджете Социального фонда РФ на это предусмотрено около 85 млрд рублей.

«Поддержка граждан – это приоритет работы Правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства», – заметил сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.

В январе страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3%. В феврале была произведена их доиндексация до 9,5% с учетом инфляции за 2024 год. Также получателям пенсий по старости выплатили доплату за январь.

В прошлом, 2024 году социальные пенсии россиян были проиндексированы на 7,5%.