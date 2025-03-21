Депутат Гаврилов рассказал, как посчитать размер досрочной пенсии

Формула расчета размера досрочной пенсии стандартна: фиксированная выплата + стоимость индивидуальных пенсионных баллов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, чьи слова приводит RT.

По его словам, в 2025 году базовая фиксированная выплата равна 8,9 тыс. рублей, а один пенсионный балл – 145,69 рубля. Причем работники Севера и пенсионеры, у которых есть иждивенцы, претендуют на дополнительные надбавки, уточнил парламентарий.

Он также добавил, что в назначении досрочной пенсии могут отказать, если у гражданина недостаточно стажа, нет подтверждающих документов или есть несоответствие заявленных условий фактическим требованиям. Однако при отказе россияне могут подать заявление на пересмотр или обратиться в суд для защиты своих прав.

Еще Гаврилов сказал, что досрочная пенсия в 2025-м останется доступной для некоторых граждан при выполнении установленных законодательством требований.

«Оформление пенсии требует заблаговременной подготовки документов и подтверждения соответствующего стажа и условий труда. В случае отказа возможно обжалование решения, а после назначения пенсии допускается трудовая деятельность без потери права на выплаты», — резюмировал он.