Экономист предположил, как ЦБ изменит ключевую ставку

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Скорее всего, Банк России не будет изменять ключевую ставку и оставит ее на уровне 21%. Об этом заявил экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич, передает «Радио 1».

«Думаю, что ставка не повысится, исходя из слов самой [Эльвиры] Набиуллиной. Сейчас нет оснований, поскольку никакого продолжения кредитования не наблюдается. Кредитование резко упало и точно не растет», – заметил специалист.

«Кроме того, сегодня нет данных, свидетельствующих, что инфляция растет. Конечно, нет и данных, что она падает, то есть информация противоречивая. В этих условиях, скорее всего, Центробанк не будет делать резких движений», – предположил он.

По мнению Бунича, инфляция еще продолжает расти, но, возможно, она уже достигла пика. «Как только инфляция начнет снижаться, я уверен, [что] Центробанк понизит ставку. Может быть, это случится на следующем заседании или через одно заседание», – добавил он.

Последнее заседание совета директоров Центробанка состоялось в декабре 2024 года. Вопреки прогнозам аналитиков, которые считали, что регулятор повысит ставку до 23–25%, он оставил ее без изменений. Следующее заседание намечено 14 февраля.