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Экономика 7 февраля 2025 10:52

Нацбанк РТ: Индекс завтрака по рецептам Каюма Насыри вырос на 8%

Нацбанк РТ: Индекс завтрака по рецептам Каюма Насыри вырос на 8%
Фото: пресс-служба Нацбанка РТ

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого татарского просветителя, ученого и писателя Каюма Насыри. В числе прочих своих трудов исследователь-энциклопедист занимался этнографией. Одним из результатов этой работы стало создание книги «Наставления повару». Эксперты Отделения Банка России в Республике Татарстан выяснили, насколько за 2024 год подорожали некоторые блюда, приготовленные по рецептам Каюма Насыри.

Завтрак по рецептам ученого-просветителя включает омлет, творожный пудинг и яблочные оладьи. Необходимый для его приготовления набор продуктов за год подорожал на 8%. При этом потребительская корзина в целом, по которой Росстат считает инфляцию, стала дороже на 9,7%.

«Основная причина подорожания большинства ингредиентов (молока, творога, сливок, муки) – перенос в цены возросших издержек поставщиков и производителей, в том числе на оплату труда сотрудников, упаковку, логистику, энергоресурсы», – пояснили в Нацбанке РТ.

Яблоки также стали дороже, но в этом случае одной из причин стало удорожание их поставок из-за рубежа.

Вместе с тем в Отделении Банка России по Татарстану посоветовали не судить об инфляции «по какому-то одному узкому набору товаров и услуг», так как Росстат включает в расчет инфляции широкий перечень позиций.

В Нацбанке также напомнили, что более подробно узнать об инфляции в Республике Татарстан можно в региональном разделе на сайте Банка России. Рассчитать свою личную инфляцию поможет калькулятор, размещенный на просветительском ресурсе ЦБ «Финансовая культура». Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 14 февраля.

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#Нацбанк РТ #рост цен на продукты #инфляция #Насыри Каюм
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