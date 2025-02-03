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Экономика 3 февраля 2025 22:47

Экономист допустил рост курса доллара до 130 рублей

Экономист Михаил Хазин прогнозирует рост курса доллара до 130 рублей. Свое мнение он озвучил в эфире «Говорит Москва».

«Мой прогноз о том, что всё-таки они (Центробанк – прим. Т-и) попытаются рубль девальвировать (по отношению к доллару) до 120-130», - сказал он.

Причем, по его словам, «разумеется, будет виток инфляции издержек». Но все это можно компенсировать, если Центробанк России опустит ставку, подчеркнул Хазин.

На последнем заседании СД ЦБ 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что ставку могут поднять в феврале.

Отметим, что инфляция в России в 2024 году превысила 9,5%, чо выше прогнозов Центробанка (8% – 8,5%).

Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, стоит ли хранить сбережения в золоте или криптовалюте, а также назвал выгодный инструмент для вложения денег.

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#курс доллара #прогноз
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