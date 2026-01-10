news_header_top
Руc Тат
Экономика 10 января 2026 14:58

Эксперты объяснили, в какой валюте россиянам выгоднее хранить сбережения

Фото: © «Татар-информ»

Россиянам выгоднее хранить сбережения на рублевых вкладах. Таким мнением с «Татар-информом» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я категорически не рекомендую приобретать иностранную валюту и в особенности недружественных стран. Если есть иностранная валюта, то от нее, по моему мнению, лучше избавиться и конвертированные в рубли средства разместить на банковский вклад, сейчас очень много выгодных предложений от банков для размещения средств под 15–16% годовых», – посоветовал Балынин.

Экономист и политолог Василий Колташов также не рекомендует россиянам хранить деньги на валютных вкладах и тем более в виде наличных долларов или евро.

«Есть рублевые депозиты, которые при стабильном курсе рубля, а сейчас можно ожидать относительной стабильности, дают высокий доход», – сказал он «Татар-информу».

#курс рубля #экономика
