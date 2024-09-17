Экоактивисты встретились с представителями УК «ПЖКХ» на полигоне «Восточный»

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Представители регионального оператора — УК «ПЖКХ» сегодня встретились на новой карте полигона «Восточный» с экоактивистами — Лией Давлетьяровой из движения «Верни в грунт» и биологом Антоном Бортяковым. Об этом сообщает пресс-служба регоператора.

Активистам рассказали о работе полигона и современной системе очистки. Им продемонстрировали сердце полигона — локальные очистные сооружения, созданные российской компанией и не имеющие аналогов ни на одном другом полигоне в России.

«На территорию полигона мусоровозы попадают после прохождения рамки с радиационным контролем, не позволяющей завозить такие отходы на полигон», — отметил заместитель директора УК «ПЖКХ» Альмир Курбанов.

Экоактивисты задали интересующие их вопросы, обсудили импортозамещение в сфере строительства полигонов и очистки, а также срок заполняемости полигона. Кроме того, они убедились в том, что на полигоне нет запаха.

Новая карта полигона «Восточный» будет введена в эксплуатацию совсем скоро, до конца III квартала 2024 года, что позволит закрыть полигон на улице Химическая, который уже в этом году исчерпает свой ресурс.

Общая площадь полигона «Восточный» составляет 238 666 кв. метров, а вместимость — 2 млн 941 тыс. куб. метров. УК «ПЖКХ» ежедневно вывозит примерно 1800 тонн твердых коммунальных отходов с 18 819 контейнерных площадок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мощности полигона «Восточный» с учетом новой карты хватит только на три года.