Мэрия Казани сообщила о скором запуске второй карты полигона «Восточный»

Внедрение раздельного сбора отходов в столице Татарстана началось еще в 2018 году, но, несмотря на это, город всё еще находится в самом начале «реализации принципов циклической экономики». О причинах провала «мусорной реформы» рассказал сегодня заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на дискуссии «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?».

«Нас подкосила мусорная реформа, она не сработала. Вместо того, чтобы принести ожидаемые результаты, она завела нас всех в тупик. На сегодняшний день мы не имеем ни одного плюса от этой большой программы, которая была реализована в стране. В Татарстане из 35 объектов обращения с отходами за пять лет реализации реформы был построен один. И то — он еще не введен в эксплуатацию. Я говорю о второй карте полигона „Восточный“, который в районе жилого массива „Самосырово“», — констатировал он.

Спикер добавил, что со дня на день объект начнет работать. Все остальные комплексы по переработке отходов, сортировочные и перегрузочные станции, межмуниципальные полигоны — ничего этого не появилось и в принципе появиться не могло, потому что реформа не дает никакой возможности инвесторам зайти и начать работать на этом рынке, отметил Гиниятуллин.

«Просто перевернута сама с ног на голову схема движения денег и размыта ответственность», — добавил замруководителя исполкома.

Один из участников дискуссии в ответ заметил, что «это уже начали понимать на верхах».

«Виктория Валериевна Абрамченко, вице-премьер Правительства, курировавшая на тот момент эту программу, призналась, что институт регоператоров себя не оправдал. Видимо, это была ее лебединая песня, потому что она уже больше не в Правительстве», — сказал Гиниятуллин.

Дискуссия «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?» прошла в рамках программы «Городские модераторы» в Горкинско-Ометьевском лесу.