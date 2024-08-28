«Мы — жертвы маркетинга»: УК «ПЖКХ» объяснил причину роста отходов в Казани

Если в 2006 году в столице Татарстана ежедневно вывозили 800 тонн отходов, то сейчас количество мусора выросло до 1700–2000 тонн. Такие данные привел генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов в ходе дискуссии «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?», состоявшейся сегодня.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Я в сфере ЖКХ — более 20 лет. Всё это время в Казани наблюдается рост отходов. Если в 2006 году было 800 тонн отходов ежедневно, то сейчас порядка 1700–2000 тонн вывозим ежедневно отходов, которые мы с вами, горожане, генерируем. Это огромная цифра, она ужасает. Полигоны переполняются, больше нужно для этого техники. Огромный углеродный след. Почему так происходит? Казань не растет в два раза, а мусора стало в два раза больше», — констатировал он.

Спикер заявил, что виной тому — реклама и работа маркетологов. «Мы все с вами — жертвы маркетинга. Каждый заходит после работы в магазин и что-то покупает. Всё это очень яркое, в хороших упаковках. Это в конечном итоге оказывается в мусорном ведре», — сказал Чекашов.

По информации гендиректора УК «ПЖКХ», из общего объема отходов примерно 40% приходится на органические отходы. Это та пища, которую люди купили, не доели и выкинули. Еще 40% приходится на упаковку — бутылки, пластик, тетрапак — всё то, что можно перерабатывать.

Дискуссия «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?» прошла в рамках программы «Городские модераторы» в Горкинско-Ометьевском лесу.