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Казань на грани мусорного коллапса: мощности полигона «Восточный» хватит только на 3 года
Лимиты единственного действующего муниципального полигона ТКО, который находится на улице Химической в Московском районе Казани, заканчиваются во втором квартале этого года. После этого его закроют и рекультивируют, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
На Мамадышском тракте вскоре введут в эксплуатацию вторую очередь полигона «Восточный». Там уже действует система выведения и очистки свалочных газов, построены очистные сооружения для обезвреживания фильтрата, возможна очистка воды до уровня рыбохозяйственного использования. В настоящее время завершают монтаж оборудования, пусконаладку, после чего полигон войдет в число действующих объектов.
«Проектная мощность всего полигона “Восточный” составляет 3 миллиона тонн отходов. Остаточная мощность с учетом новой второй карты – 1,6 миллиона тонн, что при существующих объемах захоронений до 600 тысяч тонн ежегодно означает срок службы полигона максимум 3 года. Других полигонов для захоронения отходов в Казани и ее окрестностях нет. Перспектива в ближайшие годы оказаться на грани мусорного коллапса подтолкнула нас к формированию новых способов утилизации отходов», – отметил Гиниятуллин.
Так, в Казани планируют создать два компостных полигона – один на базе Горводзеленхоза для утилизации зеленых растительных отходов питомников и порубочных остатков, второй – в рамках экопромпарка УК ПЖКХ для утилизации отходов пищевой промышленности, ретейла, сферы гостеприимства и общепита.
Кроме того, в городе продолжают менять контейнеры для дуального сбора отходов на желтые сетки для вторичного сырья. Всего на данный момент установили 1530 таких сеток, в планах до конца года – еще 1200 штук.
«Сетки предназначены для сбора основных фракций отходов. Это стекло, пластики, металлические изделия всех видов, макулатура и многослойные упаковки, тетрапак. Из таких сеток извлекается до 70% пригодного для переработки вторсырья. 30% из того, что попадает в сетку, – смешанный мусор», – подчеркнул докладчик.
Также в Казани продолжает работу «Точка сбора» на улице Васильченко в Московском районе, где принимают 39 видов вторичных отходов. Это в том числе зубные щетки, бритвенные станки, кассеты, блистеры от лекарств, электронные приборы, бытовая техника, автопокрышки и мебель. Сейчас власти рассматривают возможность тиражирования проекта в каждом районе города.
В рамках действующих в городе программ продолжается строительство контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов и в жилых массивах. В этом году планируют обустроить 123 площадки на территории МКД и 40 — в поселках.
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