Экипаж танка «Алеша» попросил Путина наградить раненого механика-водителя

Экипаж танка «Алеша» попросил Президента России Владимира Путина наградить механика-водителя, который из-за ранения выбыл из строя и остался без награды. Детали с закрытой части встречи военных с главой государства появились в передаче «Москва. Кремль. Путин» – отрывок из нее опубликовал журналист Павел Зарубин.

Просьбу озвучил командир танка — герой России Александр Леваков. «Потеряли своего механика-водителя — трещина в височной части. Получается, он остался без награды. Работал с нами все это время», — объяснил он.

«Не переживайте, все сделаем в лучшем виде», — ответил на это Путин.

Напомним, что встреча в Кремле прошла 24 августа, а за день до этого – на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве – Президент вручил бойцам звезды Героев России.

Экипаж знаменитого танка, в составе которого был боец из Татарстана Расим Баксиков, был награжден за то, что в одиночку остановил колонну техники ВСУ на запорожском направлении. Подробнее о подвиге танкистов читайте в материале «Татар-информа».