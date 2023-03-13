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Политика 13 марта 2023 17:17

ЕК отказалась отвечать, обсуждали ли фон дер Ляйен и Байден подрывы «Северных потоков»

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В Еврокомиссии отказались отвечать, обсуждала ли ее глава Урсула фон дер Ляйен утечки в СМИ по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» с американским Президентом Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии, – заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант. – Проводятся расследования. Есть разные предположения в СМИ относительно того, кто их осуществил и почему… Но пока у нас нет каких-либо официальных результатов расследований, мы не можем делать каких-либо выводов».

На прошлой неделе фон дер Ляйен посетила с рабочей поездкой Канаду и США. В Вашингтоне она провела переговоры с Байденом. Отмечается, что во время беседы диверсии на «Северных потоках» официально не упоминались.

Ранее газета The New York Times написала со ссылкой на данные разведки, что за выводом из строя «Северных потоков» якобы стоит проукраинская группировка, чьи планы вряд ли были известны руководству Украины. Американский публицист Сеймур Херш, знаменитый своими журналисткими расследованиями и который опубликовал в начале февраля итоги своего исследования, заявил, что статья New York Times была нужна для отвлечения внимания.

Немецкая газета Zeit также опубликовала материал, содержащий достаточно детальную реконструкцию операции. Впрочем, газета Bild позднее усомнилась, что упомянутая в нем яхта могла использоваться для закладки взрывчатки.

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