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Херш отреагировал на статьи New York Times о «Северных потоках»
Автор исследования терактов на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что статья New York Times, посвященная новым фактам в расследовании, была нужна для отвлечения внимания. Об этом сообщает РИА Новости.
Херш напомнил, что в его работе было много конкретных фактов, которыми не наделена публикация NYT. Так, к примеру, ВМС Украины не обладают водолазными камерами, необходимыми для совершения подобной диверсии на газопроводах.
«У вас должны быть люди, которые... являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании... (взрывчатки) C4... Они должны... тренироваться неделями и месяцами... в водах Балтийского моря», — перечислил журналист.
Напомним, что в феврале Херш опубликовал исследование, в котором заявил о причастности к диверсии американских водолазов. По его данным, взрывчатка под газопроводы была заложена в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года. А через три месяца она была активирована норвежцами.
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