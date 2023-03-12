Херш отреагировал на статьи New York Times о «Северных потоках»

Автор исследования терактов на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что статья New York Times, посвященная новым фактам в расследовании, была нужна для отвлечения внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

Херш напомнил, что в его работе было много конкретных фактов, которыми не наделена публикация NYT. Так, к примеру, ВМС Украины не обладают водолазными камерами, необходимыми для совершения подобной диверсии на газопроводах.

«У вас должны быть люди, которые... являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании... (взрывчатки) C4... Они должны... тренироваться неделями и месяцами... в водах Балтийского моря», — перечислил журналист.

Напомним, что в феврале Херш опубликовал исследование, в котором заявил о причастности к диверсии американских водолазов. По его данным, взрывчатка под газопроводы была заложена в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года. А через три месяца она была активирована норвежцами.