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Руc Тат
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Общество 7 марта 2023 21:23

Следствие ФРГ установило судно, которое может быть причастно к подрыву «Северных потоков»

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Следствие Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах российских газопроводов «Северный поток», следы ведут на Украину. Об этом пишет газета Zeit, передает ТАСС.

Отмечается, что корабль, который мог участвовать в операции, был арендован в Польше, однако заказчики диверсии не установлены.​

Фирма, которая владела судном, принадлежала украинцам. На нем были обнаружены следы взрывчатки.

Газета также пишет, что одна из западных спецслужб еще осенью прошлого года сообщила об ответственности за подрыв «Северного потока» украинской группировки.

В этот же день The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что трубопроводы осенью прошлого года могла подорвать проукраинская группировка, не связанная с официальными властями Украины. При общении со СМИ американский журналист Сеймур Херш, ранее выдвинувший версию о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» по приказу руководства США, не стал комментировать статью, а только рассмеялся.

#Северный поток
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