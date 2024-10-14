«Его боевой путь — пример для многих»: глава Апастово рассказал о герое-земляке

Уроженец деревни Багишево Апастовского района Татарстана Рамиль Ибатуллин удостоен поздравления Президента России Владимира Путина. На субботнем совещании с Раисом РТ Рустамом Миннихановым глава Апастовского района Айрат Зиганшин рассказал, как навестил родителей военнослужащего.

Он напомнил, что Рамиль Ибатуллин с 2024 года командует 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа. Под его началом были освобождены такие населенные пункты, как Новоалександровка, Веселое, Новопокровское, город Авдеевка в Донецкой народной республике. Указом Президента РФ в 2022 году ему было присвоено звание генерал-майора.

Во время визита Айрат Зиганшин выразил благодарность родителям генерала — Рахматулле и Минзиле Ибатуллиным.

«Мы безмерно благодарны вам за то, что вы вырастили храброго сына. Вы правильно воспитали, научили любить Родину, труд. Ребенок растет на примере родителей. Поздравляем нашего земляка с присвоением звания генерал-майора. Его боевой путь – пример для многих», — сказал руководитель.

«Сын с детства хорошо учился, увлекался спортом. Затем решил избрать путь военного. Работал в разных местах, участвовал в военных операциях. Поддерживаем с ним постоянную связь. Он гордость нашей семьи», — рассказала Минзиля апа.

Рамиль Ибатуллин окончил Черемшанскую школу в 1994 году. После школы поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, позднее учился в Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе и Академии Генштаба ВС РФ. Последовательно прошел все командные должности от командира взвода до командира горной мотострелковой бригады.

Службу проходил в регионах Урала, Поволжья, Сибири, занимал пост начальника Управления командования резерва в Южном федеральном округе. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медалью Суворова, а также ведомственными наградами Министерства обороны РФ.

Семья Рамиля Ибатуллина живет в Самаре. Он поддерживает связь с родной деревней, на выходных любит гостить в своем доме.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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