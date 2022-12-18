Путин присвоил уроженцу Апастовского района Татарстана звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил командиру 90-й гвардейской танковой дивизии Рамилю Ибатуллину, уроженцу села Багишево Апастовского района Татарстана, звание генерал-майора. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С родителями военачальника, Рахматуллой и Минзилей Ибатуллиными, накануне встретился глава Апастовского района Айрат Зиганшин. Чиновник поздравил их с присвоением Ибатуллину-младшему очередного звания и поблагодарил за то, что они «вырастили храброго сына», пишет «Апастово-информ».

Рамиль Ибатуллин окончил Казанское высшее военное танковое командное училище, затем — Общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, а также ведомственными наградами.

Ибатуллин возглавил 90-ю гвардейскую танковую дивизию в 2021 году, находясь еще в звании полковника. Соединение с самого начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Владимир Путин, участвует в боевых действиях. Власти Великобритании ввели санкции против его командира 9 декабря.

90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия была воссоздана в 2016 году. По открытым данным, в ее состав входят три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальоны, части и подразделения обеспечения. Соединение дислоцируется в двух городах: Чебаркуле Челябинской области и Екатеринбурге Свердловской.