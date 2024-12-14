«Эффективное средство защиты»: нижнекамец плетет антидроновые шторки

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Антидроновый занавес — простое с виду изделие, на деле довольно эффективное средство, которое военнослужащие используют при защите блиндажей и укреплений. Антидроновый занавес или шторки в зоне СВО начали использовать не так давно, за короткий срок это изобретение обрело популярность и отлично показало себя на практике.

В Нижнекамске изготовлением занавеса занимается Альфред Федотов. Свои изделия мужчина приносит в цех, где женщины-волонтеры плетут маскировочные сети, оттуда все вместе с готовым снаряжением отправляют в зону проведения СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мужчина состоит в группе волонтеров «Покров-НК», он делает основы для маскировочных сетей, нашлемники, а антидроновых шторок за пару месяцев изготовил девять штук.

«Они защищают от дронов, дрон прилетает он запутывается в этих шторках... Они очень востребованы, в изготовлении очень простые, материалы на них нужны не дорогие и вес у них небольшой, можно много отправлять», — пояснила волонтер Фарида Нигматзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас группа «Покров-НК» готовит новую партию защитных средств для отправки нашим бойцам. Клавдия Федорова, например, ежедневно вяжет шерстяные носки. В день получается одна пара. Женщина посчитала, что за последние два года изготовила 240 пар носков разного размера, 40 мочалок и 30 пар следок.

К Новому году вместе со снаряжением волонтеры отправят бойцам подарки и письма с поздравлениями от детей. Работа в этом цеху не прекращается ни на день, женщины постоянно ищут новые идеи для сохранения жизней наших бойцов и обеспечения их безопасности.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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