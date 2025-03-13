«Еду освобождать родную землю»: житель ЛНР отправился на СВО из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается сбор необходимых вещей для бойцов, отправляющихся в зону СВО. Сегодня еще 16 контрактников получили сумки с самым необходимым. Их укомплектовали волонтеры группы «Добрые сердца» благодаря помощи неравнодушных горожан.

В сумках – медикаменты, средства гигиены, одежда, газовые горелки с баллонами для подогрева еды, окопные свечи и браслеты выживания, сделанные нижнекамцами. Особое внимание уделяется безопасности – волонтеры группы «Ценим жизнь» из Казани передали «кошки» (крюки для подъема по скользким поверхностям), которые могут спасти жизни бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Они спасают жизни, их привязывают к веревке. Очень необходимая вещь на фронте», – пояснила Лариса Орлова, председатель СТОС микрорайонов №6 и 7.

Кроме того, в сумки кладут носилки, часы, ножи, фонарики, флаг России, а также письма и игрушки-обереги, сделанные детьми. Волонтеры тщательно следят за отчетностью – выдача сумок проходит по паспортам, а данные фиксируются в журнале.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Передавая сумки, мы радуемся вместе с бойцами – там много необходимых вещей, которые требуют затрат, а у них просто нет времени на сборы. Если бы нижнекамцы приносили еще больше вещей в пункт сбора, мы могли бы отправить еще больше укомплектованных сумок», – рассказала Наталья Суворова, председатель СТОС микрорайонов №8 и 11.

Бойцы благодарны за поддержку. Иван Африканов отметил, что не всегда удается собрать все необходимое самостоятельно: «Я сам с Урала. Здесь добровольческим корпусом такая помощь оказывается, спасибо огромное добрым людям – не оставляют нас».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Перед отправкой бойцы расписываются на флагах, указывая свое имя, позывной и родной город. Эти флаги позже передадут в музей. География контрактников обширная – среди них жители разных регионов России и даже из ЛНР.

«Я сам родом из Луганска, Краснодонский район, село Давыдово-Никольск. Еду освобождать свою родную землю. Настрой боевой», – заявил контрактник Александр Анапричук.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работа по сбору и передаче вещей ведется в Нижнекамске на постоянной основе. Волонтеры и горожане продолжают поддерживать бойцов, обеспечивая их необходимым снаряжением.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.