Единство ради общей цели: актанышцы плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В клубе «Здоровье» Актанышского района Татарстана пожилые женщины, отложив привычные занятия, плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.

Инициатором акции стала руководитель клуба Замфира Хафизова. К ней присоединились не только члены клуба, но и их друзья, соседи и коллеги.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Благодаря поддержке начальника отдела спорта и туризма Айгиза Магданова нашли подходящее помещение. Собрались в кабинете Центра детского творчества», – рассказала Замфира Хафизова.

Идея возникла после просмотра передачи Андрея Малахова «Песня от всей души». В одном из сюжетов показали 81-летнюю женщину, которая прошла 23 километра, чтобы помочь в плетении сетей. Эта история вдохновила Замфиру и других участниц.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Для работы понадобились специальные рамы, которые изготовили мастера ООО «Теплосервис» под руководством Дильфата Нагимова, а материалы предоставил благотворительный фонд «Мы вместе».

Опытная мастерица Гульчачак Фасикова приехала из села Ново-Алимово, чтобы обучить женщин тонкостям плетения. «Эти сети должны защитить наших ребят на передовой. Ветераны быстро освоили процесс и работают очень качественно», – отметила активистка.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Женщины разрезают ткань на полоски шириной 7 сантиметров, чередуя коричневые и зеленые оттенки, чтобы сеть выглядела максимально естественно.

«В священный месяц поста мы молимся за наших солдат, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Пусть наши сети помогут им в этом», – сказала Замфира Хафизова.

Среди участниц – 76-летняя Гильминур Ярмиева. «Пусть закончатся войны и родители больше не увидят детских слез. Мы хотим, чтобы наши солдаты поскорее вернулись домой», – подчеркнула она.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Педагог-пенсионер Венера Гумерова добавила: «В канун 8 Марта мы собрались, чтобы сделать что-то важное для Родины. Пусть эти сети будут последними, чтобы война скорее закончилась».

Женщины клуба «Здоровье» продолжают свою работу, надеясь, что их труд поможет бойцам и приблизит мир.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.