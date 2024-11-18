«Единство и сплоченность»: новошешминцы готовят для СВО масксети и окопные свечи

Жители Слободы Екатерининской Новошеминского района Татарстана изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

«В такое непростое время важно показать единство и сплоченность народа. Важно оказать поддержку тем, кто каждый день проявляет мужество и отвагу», — говорят активисты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района РТ Александр Хорьков ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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