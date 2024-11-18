Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Единство и сплоченность»: новошешминцы готовят для СВО масксети и окопные свечи
Жители Слободы Екатерининской Новошеминского района Татарстана изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.
«В такое непростое время важно показать единство и сплоченность народа. Важно оказать поддержку тем, кто каждый день проявляет мужество и отвагу», — говорят активисты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района РТ Александр Хорьков ушел добровольцем в зону специальной военной операции.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»