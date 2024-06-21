«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей России памятные акции в День памяти и скорби

В День памяти и скорби по всей России пройдут памятные акции. О том, какие мероприятия проведут «Единая Россия» и МГЕР, – читайте в нашем материале.

Инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы».

Одну из самых больших «огненных картин» – из 30 тысяч свечей – создадут в Казани. Активисты партии, «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

«Акция “Свеча памяти” запланирована во всех 45 местных отделениях партии. В рамках партпроекта “Наследники Отечества” во всех районах состоится также акция “Никто не забыт” – с возложением цветов к мемориальным стелам и памятникам воинам Великой Отечественной войны. Почтут память и другого Героя Советского Союза – защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. В его родном селе Альвидино 22 июня состоится фестиваль исторической реконструкции “Эльбэдэн”, посвященный началу Великой Отечественной войны. Запланированы работа интерактивных площадок, выставки оружия, орденов, предметов быта времен войны, выступления исполнителей патриотической песни. В рамках фестиваля руководитель Региональной общественной приемной партии проведёт прием жителей района и вручит книги сельским библиотекам», – рассказал руководитель регионального исполкома Татарстанского реготделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру «80» – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из семи тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского». У стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод «Красмаш»; у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске «загорится» образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом; в парке Победы в Нижнем Новгороде – истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнем Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле – Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане – орден Победы.

В Ягодном, Эвенске, Сеймчане, Оле Магаданской области единороссы организуют акции «Вахта памяти».

«Огненные картины» выложат у стелы «Город воинской славы» в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгутся в городах воинской славы и трудовой доблести – в Великом Новгороде, в Старой, в Боровичах.

В Пскове на площади Героев-десантников у подножия памятника воинам-освободителям из свечей создадут картину, изображающую Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Пскове и символы зенитных орудий, в Великих Луках – силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова.

Во всех городах и поселках ХМАО-Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию «Урай помнит» и звезду. «Огненную картину» создадут и в Ханты-Мансийске.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что согласно исследованию 82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия.