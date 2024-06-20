Казанцы пройдут со «Свечой Памяти» от парка Горького до парка Победы

В ночь с 21 на 22 июня в Казани пройдет акция «Свеча Памяти» – молодогвардейцы и единороссы, жители столицы Татарстана зажгут лампады и пройдут от Парка Горького к Вечному огню в Парке Победы.

К участию приглашают всех желающих. Время сбора – 01.45 возле спорткомплекса «Трудовые резервы» в парке Горького.

Напомним, что в преддверии Дня памяти и скорби, в пятницу, 21 июня, в парке Победы в Казани пройдет акция «Огненные картины войны». Здесь зажгут 30 тысяч свечей, создав портрет единственной женщины Героя Советского Союза, проживавшей в Татарстане, Магубы Сыртлановой.