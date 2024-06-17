В парке Победы в Казани установят рекорд России, создав портрет из 30 тыс. свечей

В парке Победы в Казани 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, пройдет ежегодная акция «Огненные картины войны». Все желающие смогут принять участие в создании портрета Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой на фоне самолетов из 30 тыс. зажженных свечей, установив рекорд России.

Магуба Сыртланова – Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант, замкомандира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Именно этот легендарный женский полк немцы прозвали «ночными ведьмами», и за каждую сбитую летчицу немецкое командование обещало существенное денежное вознаграждение и государственную награду. В годы Великой Отечественной войны Магуба Сыртланова совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. Сыртланова освобождала Северный Кавказ, Крым, Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию. В самых сложных метеорологических условиях замкомандира с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы.

Казанцы могут присоединиться к акции, начало которой запланировано на 21 час. Оганизатором акции выступает региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке ТРО «Единой России».

Акция «Огненные картины войны» проходит по всей России в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Участники создают из свечей изображения, каждое из которых связано с вкладом региона в победу в Великой Отечественной войне. Напомним, Казань в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, наряду с 19 городами страны указом Президента РФ Владимира Путина удостоена почетного звания «Город трудовой доблести».