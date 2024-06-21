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Исследование: более 80% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня
82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия. Таковы данные исследования общественного мнения, проведенного АНО «Диалог Регионы».
Согласно результатам опроса, чтят память жертв Великой Отечественной войны и вспоминают о подвиге старшего поколения 79% соотечественников.
Многие граждане России осведомлены о содержании планов фашистской Германии: в чем заключался план «Барбаросса» знают 77% опрошенных, план «Ост» — 46% респондентов.
Действия нацистов и их пособников относительно населения СССР в период Великой Отечественной войны признают геноцидом 90% участников исследования.
День памяти и скорби 22 июня является одной из самых печальных дат в истории страны. В этот день в 1941 году началась самая кровопролитная война XX века. Она продлилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.
В 2007 году действующий глава государства Владимир Путин закрепил за Днем памяти и скорби статус государственной памятной даты.
22 июня по всей России проходят траурные митинги и памятные акции. Во всех городах приспускают государственные флаги, телеканалы и радиостанции временно отказываются от развлекательных программ.
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