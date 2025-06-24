Дворец молодежи в Казани планируют открыть к концу июня 2026 года

ДК Химиков в 2024 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дворец молодежи на базе ДК Химиков будет полностью открыт ко Дню молодежи 2026 года, но возможно, и раньше. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Уже второй год мы реализуем программу капитального ремонта в ДК Химиков. Мы уже отремонтировали правый и левый блоки. Там появились мастерские, новые помещения для сотрудников. Сейчас в работе хореографический зал, новые арт-пространства, помещения для различных кружков и многое другое. Следующий этап – это актовый зал и холлы первого и второго этажей», – отметил Садыков.

«Планируем, [что] ко Дню молодежи следующего года мы уже полностью запустим Дворец молодежи. Если удастся ускорить процессы с точки зрения финансирования, то, может, и раньше», – пояснил министр.

День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. В 2026 году он будет праздноваться 27 июня.

Капитальный ремонт здания ДК Химиков стал возможен благодаря программе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», организованной в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Второй этап реконструкции здания проводится по федеральному проекту «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» в рамках госпрограммы «Развитие образования» с учетом софинансирования из бюджета Татарстана.

Полную версию интервью с Ринатом Садыковым о молодежи, детском отдыхе и наследии БРИКС читайте через несколько дней на сайте «Татар-информа».