Эксперты обсудили, как изменится ДК Химиков в Казани после реновации

Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

С самого начала года казанский «ДК Химиков» в Сосновой роще (Ямашева, 1) готовится к капитальному ремонту, и накануне, 8 августа, прошло открытое обсуждение проекта реновации с общественностью. О том, когда будет готов новый «ДК Химиков» и что останется от оригинала – в материале «Татар-информа».

Будущий дизайн здания будет опираться на три базовых принципа: открытость и доступность, уважение к истории, социальная химия.

Холл второго этажа Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

Прототипом для нового дизайна здания является его облик в 70-х и 80-х годах. Руководитель арт-резиденции «RE’ACTOR» Кадрия Бугрова подчеркивает, что авторы проекта понимают исторический аспект дома культуры и хотят его сохранить. В частности многие «советские» элементы, например, витиеватое гнутье решеток или замысловатые узоры вентиляции могут потерять свой функционал, но останутся в качестве арт-объектов. Барельефы и мозаику на фасаде здания ждет реставрация, вновь появятся витражи.

Хореографический зал Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

Ядром объекта по прежнему останутся концертный зал и бывший кинотеатр. Изменения потерпят хареографические и спортивные залы. С последними было связано много переживаний у участников танцевальных и спортивных кружков, однако Бугрова неоднократно отмечала, что работы кружков изменения не коснутся. Хореографических залов будет два, с возможностью объединения в один большой. Также будет два спортивных зала.

Согласно плану проекта, должен быть оборудован медиацентр. Авторам важно создать медиаплощадку полного цикла: от задумки до готового результата, не выходя из здания.

Медиацентр Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

Что касается аренды площадок, пространство будет открытым. По задумке сдача в аренду будет только для сопутствующих услуг, например, для кафе или кофейни.

«Наш основной принцип такой: мы не даем ни учреждению, ни организации, ни танцевальному, ни вокальному коллективу кабинет под ключ. Мы хотим, чтобы пространство жило и утром, и днем, и вечером», – отметил директор ГБУ «Молодежный центр РТ» Валентин Шихобалов.

По словам Шихобалова, к работе привлекалось около девяти архитекторов. Одним из основных разработчиков концепции является архитектурная компания «A-Z» и молодой архитектор Анжелика Ермачкова. Через экспертизу Ермачковой прошли все детали проекта.

«Инкубатор социальных проектов» Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

Важно подчеркнуть, что на данный момент у авторов есть общее видение проекта реновации «ДК Химиков», но дизайн не утвержден и в скором времени его только ожидает экспертиза. В начале года речь шла о сдаче объекта к декабрю 2024 года. Сейчас же все идет к тому, что обновленный «ДК Химиков» будет сдан лишь в следующем году.

Свое оригинальное название дом культуры также может потерять. На данный момент нет утвержденного наименования объекта, и варианты колеблются от «RE’ACTOR» до «Вакыт». То же касается и дескриптора – будет это резиденция молодежи или центр молодежных событий пока неясно.

Холл первого этажа Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

На данный момент в Казани действуют четыре молодежных центра, обратил внимание министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Это: МЦ «Юлдаш», МЦ «Вертолет», подростковый клуб «Яратам» и КМЦ им. А. Гайдара. Сейчас министр молодежи уверен, что даже открытие обновленного «ДК Химиков» не удовлетворит запрос на молодежные центры в Казани.

«Даже открытия большого ресурсного молодежного центра будет недостаточно. Нужно еще три или четыре таких "ДК Химиков". У нас есть запрос в Дербышках, жилом массиве "Салават купере" и других больших жилищных комплексах города и пригорода Казани», – считает Садыков.

Блэкбокс (кинозал), универсальный зал Фото: пресс-служба «ДК Химиков»

Садыков также упомянул о том, что с Институтом пространственного планирования РТ существует договоренность об обязательном включении молодежных центров и подростковых клубов в планировку новых жилых комплексов.

По словам авторов проекта реновации «ДК Химиков», капитальный ремонт 55-летнего дома культуры связан не только с запросом на новые молодежные площадки, но и с развитием городской инфраструктуры.

«Город Казань растет. Мы все стали свидетелями скачка в развитии столицы Республики Татарстан. Сейчас в городе свыше 1.2 миллионов жителей, и с каждым годом это число не убавляется. Особенно пошел в рост Кировско-Московский район», – подчеркнул Садыков.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Новый глава Кировско-Московского района Владимир Жаворонков выдвинул два тезиса в пользу появления нового молодежного центра. Первый – запрос молодежи, руководств района и города. По словам главы района, реновация «ДК Химиков» – это соформирование района и города.

«Сущностным ядром города является сообщество. Любые такого рода молодежные центры, дома культуры, подростковые клубы – это те площадки, где формируется сообщество», – считает Жаворонков.

Второй тезис: вклад в «креатив» – это шаг в сторону формирования экономики впечатлений. А «креатив» взращивают в молодежных центрах, подчеркнул Жаворонков.