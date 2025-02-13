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Культура 13 февраля 2025 18:01

В Казани на фасаде ДК Химиков восстановят мозаичное панно

В Казани на фасаде ДК Химиков восстановят мозаичное панно
Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В столице Татарстана ДК Химиков ждет второй этап реконструкции. В частности, специалисты восстановят мозаичное панно, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сначала нужно будет убедиться, как мозаика перенесла зиму – долгие годы она была скрыта вентилируемым фасадом. В дальнейшем реставраторы и мозаичисты укрепят панно и заменят утраченные элементы.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в ДК Химиков отремонтируют холл-коворкинг, два хореографических зала с раздевалками и две гримерки, технические помещения сцены, административный блок, кабинеты сотрудников и лестничную клетку.

В ходе следующих этапов работ здесь обновят большой зрительный зал на 564 посадочных места, а также вестибюль с зоной ожидания и гардеробом. Кроме того, в ДК должны появиться два заведения общепита: кофейня с витражным остеклением и выходом во внутренний дворик и семейное кафе, которое разместят со стороны парка «Сосновая роща».

Фото: kzn.ru

Предполагается, что в мультимедийном зале с трансформируемым амфитеатром ДК Химиков будут организовывать кинопоказы, театральные представления, выставки и мастер-классы. Новая коворкинг-зона должна стать площадкой для работы, организации стратегических сессий и лекций. В свою очередь, медиацентр предоставит возможность записи подкастов.

Помимо прочего, занимающаяся обновлением ДК Химиков команда собирается создать пространство, куда смогут прийти владельцы домашних собак вместе со своими питомцами. В нем понадобится установить крепления для поводков и использовать спецматериалы для отделочных работ.

Фото: kzn.ru

Различные проектные группы (состоящие из участников в возрасте от 14 до 35 лет) смогут бесплатно использовать многие помещения ДК. Для этого разрабатывается специальная автоматизированная система.

На данный момент в здании приведены в порядок две гримерные комнаты с санузлом, переговорные помещения и кухня, гончарная и арт-мастерская, рабочие кабинеты и некоторые другие помещения.

Фото: kzn.ru

После обновления ДК сможет принимать события городского, республиканского и международного уровней. Рассматривается возможность организации синхронного перевода сразу на несколько языков. Также тут будут помогать представителям молодежи в создании бизнеса и получении необходимых знаний для реализации проектов. На базе Дворца культуры появится арт-резиденция, где поддержат творческие начинания, а также художественная и гончарная мастерские. Будет установлено оборудование для создания небольших предметов декора, работы с пластиком и тканью.

Капитальный ремонт здания стал возможен благодаря программе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», организованной в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Второй этап реконструкции здания проводится по федеральному проекту «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» в рамках госпрограммы «Развитие образования» с учетом софинансирования из бюджета РТ.

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#ДК Химиков #капремонт #национальные проекты #нацпроекты
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