Стало известно, когда завершится капремонт здания ДК Химиков

Капитальный ремонт здания ДК Химиков в столице Татарстана, на базе которого разместится республиканский молодежный центр, в лучшем случае завершится в конце 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе ДК Химиков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В этом году будет завершен ремонт левого блока, где планируется инкубатор социальных проектов. Ремонт проводится на средства гранта поэтапно, но, так или иначе, в ДК Химиков на протяжении всего года будут проходить разные события. К примеру, в сентябре пройдет аниме-фестиваль. Поэтому мы не полностью закрываем все здание», — рассказали в пресс-службе.

Ремонт левого крыла начался в 2024 году и стал частью первого этапа капитального ремонта объекта. На эти работы выделено 116 млн рублей.

Кроме того, летом стали известны результаты конкурсного отбора регионов в рамках программы «Регион для молодых». Татарстан получил субсидию в размере 82 млн рублей на капремонт ДК. В 2025 году благодаря этим средствам будет отремонтирована следующая часть здания.

При этом жители Казани могут оставить в социальных сетях пожелания, касающиеся обновления ДК Химиков, которому в этом году исполняется 55 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 8 августа прошло открытое обсуждение проекта реновации с общественностью. Будущий дизайн здания будет опираться на три базовых принципа: открытость и доступность, уважение к истории, социальная химия.