«Помощь Отечеству»: художник из Нижнекамска посвятил картину волонтерскому подвигу

Нижнекамский художник, заслуженный деятель искусств Татарстана Ильдус Муртазин представил новую картину, посвященную волонтерам специальной военной операции, – «Ватанабызга ярдәм. Помощь Отечеству». Полотно размером 75 на 100 сантиметров выполнено маслом на холсте в 2026 году.

Героем картины стал Давид Хабибуллин, родившийся в 2007 году. Он учился в первой гимназии Нижнекамска и с 2021 года активно участвует в патриотическом воспитании молодежи города. Давид состоит в общественных организациях «Боевое братство Нижнекамска», ресурсном центре «Опора героев» в Казани, «Молодой гвардии» «Единой России» Нижнекамска и во всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия» Татарстана.

С 2022 года он участвует в сборах и отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО, неоднократно выезжал в новые регионы России, работал в госпиталях и помогал военнослужащим.

Сейчас Давид Хабибуллин является помощником заместителя муфтия Татарстана по вопросам СВО Мансура хазрата Джалялетдинова, помощником депутата Нижнекамского муниципального района и координатором ресурсного центра «Опора героев».

В центре ведется помощь бойцам и их семьям по четырем направлениям: социальная поддержка семей (сейчас это более 250 семей), поддержка участников СВО, доставка гуманитарных грузов и работа с детьми военнослужащих.

За активную гуманитарную деятельность в феврале 2026 года Давид был награжден знаком отличия «Георгиевский крест» Донецкой Народной Республики за номером 3424, а также получил многочисленные благодарственные письма и медали от воинских частей.

На картине изображены флаг России как символ большого Отечества и символика малой родины героя – Нижнекамска. На груди Давида размещен герб Татарстана.

«Портрет Давида я задумал уже давно, но, как бы я ни пытался сделать эскиз, невозможно было охватить все стороны его деятельности. Он очень разносторонен. Образ современного молодого человека, который является примером не только для молодежи», – рассказал Ильдус Муртазин «Татар-информу».