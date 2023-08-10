Двенадцать человек пропали без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

По уточненным данным, судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде, сообщают в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Как указано в сообщении, следователи проверяют информацию о еще трех пропавших без вести в результате взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, в настоящее время 12 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, накануне на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв.

Сотрудниками следственного управления проведены обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание, задержан технический директор фирмы.

К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 1 женщина скончалась в больнице.