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Двенадцать человек пропали без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
По уточненным данным, судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде, сообщают в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Как указано в сообщении, следователи проверяют информацию о еще трех пропавших без вести в результате взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, в настоящее время 12 человек считаются пропавшими без вести.
Напомним, накануне на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв.
Сотрудниками следственного управления проведены обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание, задержан технический директор фирмы.
К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 1 женщина скончалась в больнице.
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